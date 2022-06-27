TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (27 Haziran 2022)

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı.

AA
27 Haziran 2022 Pazartesi, 16:41
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (27 Haziran 2022)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.13415
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.14762
BHD BAHREYN DİNARI 44.1906
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.17917
BAM BOSNA HERSEK MARKI 8.9800
BWP BOTSVANA PULASI 1.3645
BRL BREZİLYA REALİ 3.1782
DZD CEZAYİR DİNARI 0.11422
CZK ÇEK KORUNASI 0.71225
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00113
MAD FAS DİRHEMİ 1.6613
PHP FİLİPİN PESOSU 0.30414
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.0474
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 5.6670
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.21249
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.3368
HKD HONG KONG DOLARI 2.1235
IQD IRAK DİNARI 0.01141
ISK İZLANDA KRONU 0.12602
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03604
LYD LİBYA DİNARI 3.4621
HUF MACAR FORİNTİ 0.04371
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.28576
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.7827
MXN MEKSİKA PESOSU 0.83792
EGP MISIR LİRASI 0.88835
NAD NAMİBYA DOLARI 1.0472
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00154
PEN PERU YENİ SOLU 4.3953
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.7445
RSD SIRP DİNARI 0.14996
SGD SİNGAPUR DOLARI 12.0291
SDG SUDAN POUNDU 0.02927
SYP SURİYE LİRASI 0.00663
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.0472
THB TAYLAND BAHTI 0.47158
TND TUNUS DİNARI 5.4299
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.7671
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.56394
OMR UMMAN RİYALİ 43.3315
JOD ÜRDÜN DİNARI 23.4992
VND VİETNAM DONGU 0.00072
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 4.8981
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.56221
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 10.4897

TCMB döviz alım-satım
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