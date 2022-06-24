TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (24 Haziran 2022)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.

AA
24 Haziran 2022 Cuma, 17:04
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (24 Haziran 2022)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.13993
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.15311
BHD BAHREYN DİNARI 46.0544
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.18705
BAM BOSNA HERSEK MARKI 9.3152
BWP BOTSVANA PULASI 1.4203
BRL BREZİLYA REALİ 3.3141
DZD CEZAYİR DİNARI 0.11904
CZK ÇEK KORUNASI 0.73815
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00117
MAD FAS DİRHEMİ 1.7302
PHP FİLİPİN PESOSU 0.31597
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.0905
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 5.9059
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.22166
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.4247
HKD HONG KONG DOLARI 2.2120
IQD IRAK DİNARI 0.01190
ISK İZLANDA KRONU 0.13070
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03716
LYD LİBYA DİNARI 3.6062
HUF MACAR FORİNTİ 0.04547
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.29694
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.9444
MXN MEKSİKA PESOSU 0.87028
EGP MISIR LİRASI 0.92482
NAD NAMİBYA DOLARI 1.0905
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00160
PEN PERU YENİ SOLU 4.6132
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.8831
RSD SIRP DİNARI 0.15561
SGD SİNGAPUR DOLARI 12.4939
SDG SUDAN POUNDU 0.03064
SYP SURİYE LİRASI 0.00691
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.0904
THB TAYLAND BAHTI 0.48904
TND TUNUS DİNARI 5.5817
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.9681
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.58772
OMR UMMAN RİYALİ 45.0969
JOD ÜRDÜN DİNARI 24.4900
VND VİETNAM DONGU 0.00075
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 5.0434
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.58372
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 10.9199

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