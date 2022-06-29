TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (29 Haziran 2022)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.

AA
29 Haziran 2022 Çarşamba, 15:52
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (29 Haziran 2022)
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.13361
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.14755
BHD BAHREYN DİNARI 44.2518
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.17853
BAM BOSNA HERSEK MARKI 8.9538
BWP BOTSVANA PULASI 1.3564
BRL BREZİLYA REALİ 3.1638
DZD CEZAYİR DİNARI 0.11431
CZK ÇEK KORUNASI 0.70949
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00112
MAD FAS DİRHEMİ 1.6499
PHP FİLİPİN PESOSU 0.30372
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.0360
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 5.6748
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.21119
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.3318
HKD HONG KONG DOLARI 2.1260
IQD IRAK DİNARI 0.01143
ISK İZLANDA KRONU 0.12549
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03563
LYD LİBYA DİNARI 3.4576
HUF MACAR FORİNTİ 0.04447
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.28493
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.7920
MXN MEKSİKA PESOSU 0.82991
EGP MISIR LİRASI 0.88792
NAD NAMİBYA DOLARI 1.0359
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00154
PEN PERU YENİ SOLU 4.4018
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.7434
RSD SIRP DİNARI 0.14954
SGD SİNGAPUR DOLARI 12.0137
SDG SUDAN POUNDU 0.02938
SYP SURİYE LİRASI 0.00664
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.0359
THB TAYLAND BAHTI 0.47486
TND TUNUS DİNARI 5.3596
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.7737
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.56511
OMR UMMAN RİYALİ 43.3346
JOD ÜRDÜN DİNARI 23.5318
VND VİETNAM DONGU 0.00072
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 4.8274
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.56144
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 10.4042

 


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