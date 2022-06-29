TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (29 Haziran 2022)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13361
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.14755
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|44.2518
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.17853
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|8.9538
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|1.3564
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|3.1638
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.11431
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.70949
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00112
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|1.6499
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.30372
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|1.0360
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|5.6748
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.21119
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|2.3318
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|2.1260
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.01143
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.12549
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.03563
|LYD
|LİBYA DİNARI
|3.4576
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.04447
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.28493
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|3.7920
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.82991
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.88792
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|1.0359
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00154
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|4.4018
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|3.7434
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.14954
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|12.0137
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.02938
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00664
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|1.0359
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.47486
|TND
|TUNUS DİNARI
|5.3596
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|4.7737
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.56511
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|43.3346
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|23.5318
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00072
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|4.8274
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.56144
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|10.4042
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