TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (28 Haziran 2022)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.

AA
28 Haziran 2022 Salı, 15:41
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (28 Haziran 2022)
Abone Ol google-news

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.13343
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.14737
BHD BAHREYN DİNARI 44.1193
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.17807
BAM BOSNA HERSEK MARKI 8.9653
BWP BOTSVANA PULASI 1.3590
BRL BREZİLYA REALİ 3.1752
DZD CEZAYİR DİNARI 0.11404
CZK ÇEK KORUNASI 0.71089
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00112
MAD FAS DİRHEMİ 1.6569
PHP FİLİPİN PESOSU 0.30381
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.0401
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 5.6578
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.21072
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.3348
HKD HONG KONG DOLARI 2.1197
IQD IRAK DİNARI 0.01140
ISK İZLANDA KRONU 0.12604
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03615
LYD LİBYA DİNARI 3.4568
HUF MACAR FORİNTİ 0.04396
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.28529
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.7830
MXN MEKSİKA PESOSU 0.83301
EGP MISIR LİRASI 0.88596
NAD NAMİBYA DOLARI 1.0402
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00154
PEN PERU YENİ SOLU 4.4063
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.7462
RSD SIRP DİNARI 0.14969
SGD SİNGAPUR DOLARI 11.9966
SDG SUDAN POUNDU 0.02933
SYP SURİYE LİRASI 0.00662
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.0402
THB TAYLAND BAHTI 0.47282
TND TUNUS DİNARI 5.4489
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.7593
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.56341
OMR UMMAN RİYALİ 43.2610
JOD ÜRDÜN DİNARI 23.4610
VND VİETNAM DONGU 0.00072
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 4.8420
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.55953
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 10.4394

TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz Döviz kuru
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler