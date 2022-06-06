TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (6 Haziran 2022)

TCMB bugün alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.

AA
06 Haziran 2022 Pazartesi, 16:16
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (6 Haziran 2022)
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TCMB bugün alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.13735
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.14828
BHD BAHREYN DİNARI 43.9639
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.18064
BAM BOSNA HERSEK MARKI 9.0696
BWP BOTSVANA PULASI 1.3905
BRL BREZİLYA REALİ 3.4699
DZD CEZAYİR DİNARI 0.11381
CZK ÇEK KORUNASI 0.71981
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00115
MAD FAS DİRHEMİ 1.6812
PHP FİLİPİN PESOSU 0.31372
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.0825
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 5.6278
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.21362
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.3648
HKD HONG KONG DOLARI 2.1124
IQD IRAK DİNARI 0.01136
ISK İZLANDA KRONU 0.12860
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03833
LYD LİBYA DİNARI 3.4743
HUF MACAR FORİNTİ 0.04583
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.28864
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.7762
MXN MEKSİKA PESOSU 0.85041
EGP MISIR LİRASI 0.88963
NAD NAMİBYA DOLARI 1.0825
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00150
PEN PERU YENİ SOLU 4.4664
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.8795
RSD SIRP DİNARI 0.15149
SGD SİNGAPUR DOLARI 12.0707
SDG SUDAN POUNDU 0.03709
SYP SURİYE LİRASI 0.00660
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.0825
THB TAYLAND BAHTI 0.48313
TND TUNUS DİNARI 5.4712
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.7421
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.56137
OMR UMMAN RİYALİ 43.0481
JOD ÜRDÜN DİNARI 23.3762
VND VİETNAM DONGU 0.00071
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 4.9781
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.56458
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 10.8218

TCMB alım-satım Döviz kuru

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