TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları (3 Haziran 2022)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.

AA
03 Haziran 2022 Cuma, 15:50
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları (3 Haziran 2022)
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.13695
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.14708
BHD BAHREYN DİNARI 43.7489
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.18462
BAM BOSNA HERSEK MARKI 9.0240
BWP BOTSVANA PULASI 1.3770
BRL BREZİLYA REALİ 3.4378
DZD CEZAYİR DİNARI 0.11343
CZK ÇEK KORUNASI 0.71616
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00114
MAD FAS DİRHEMİ 1.6716
PHP FİLİPİN PESOSU 0.31189
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.0643
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 5.5903
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.21248
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.3517
HKD HONG KONG DOLARI 2.1024
IQD IRAK DİNARI 0.01130
ISK İZLANDA KRONU 0.12831
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03796
LYD LİBYA DİNARI 3.4524
HUF MACAR FORİNTİ 0.04481
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.28703
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.7574
MXN MEKSİKA PESOSU 0.84275
EGP MISIR LİRASI 0.88520
NAD NAMİBYA DOLARI 1.0642
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00150
PEN PERU YENİ SOLU 4.4523
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.8506
RSD SIRP DİNARI 0.15071
SGD SİNGAPUR DOLARI 12.0003
SDG SUDAN POUNDU 0.03691
SYP SURİYE LİRASI 0.00656
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.0643
THB TAYLAND BAHTI 0.48122
TND TUNUS DİNARI 5.4582
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.7186
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.56093
OMR UMMAN RİYALİ 42.8353
JOD ÜRDÜN DİNARI 23.2600
VND VİETNAM DONGU 0.00071
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 4.9492
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.56288
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 10.7771

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