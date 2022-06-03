TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları (3 Haziran 2022)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13695
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.14708
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|43.7489
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.18462
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|9.0240
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|1.3770
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|3.4378
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.11343
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.71616
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00114
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|1.6716
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.31189
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|1.0643
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|5.5903
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.21248
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|2.3517
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|2.1024
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.01130
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.12831
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.03796
|LYD
|LİBYA DİNARI
|3.4524
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.04481
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.28703
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|3.7574
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.84275
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.88520
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|1.0642
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00150
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|4.4523
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|3.8506
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.15071
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|12.0003
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.03691
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00656
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|1.0643
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.48122
|TND
|TUNUS DİNARI
|5.4582
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|4.7186
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.56093
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|42.8353
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|23.2600
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00071
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|4.9492
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.56288
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|10.7771
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