TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (7 Temmuz 2022)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.

AA
07 Temmuz 2022 Perşembe, 16:40
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (7 Temmuz 2022)
Abone Ol google-news

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.13670
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.14896
BHD BAHREYN DİNARI 45.8263
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.18482
BAM BOSNA HERSEK MARKI 8.9785
BWP BOTSVANA PULASI 1.3717
BRL BREZİLYA REALİ 3.1816
DZD CEZAYİR DİNARI 0.11752
CZK ÇEK KORUNASI 0.71040
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00115
MAD FAS DİRHEMİ 1.7000
PHP FİLİPİN PESOSU 0.30887
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.0329
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 5.9777
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.21826
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.3424
HKD HONG KONG DOLARI 2.2013
IQD IRAK DİNARI 0.01184
ISK İZLANDA KRONU 0.12637
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03612
LYD LİBYA DİNARI 3.5502
HUF MACAR FORİNTİ 0.04281
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.28571
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.9014
MXN MEKSİKA PESOSU 0.83987
EGP MISIR LİRASI 0.91599
NAD NAMİBYA DOLARI 1.0330
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00158
PEN PERU YENİ SOLU 4.4352
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.6850
RSD SIRP DİNARI 0.14997
SGD SİNGAPUR DOLARI 12.3375
SDG SUDAN POUNDU 0.03044
SYP SURİYE LİRASI 0.00688
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.0330
THB TAYLAND BAHTI 0.47875
TND TUNUS DİNARI 5.5384
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.9429
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.58475
OMR UMMAN RİYALİ 44.8711
JOD ÜRDÜN DİNARI 24.3233
VND VİETNAM DONGU 0.00074
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 4.9486
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.58001
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 10.6824

TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz Döviz satışı
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler