TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (8 Haziran 2022)

08 Haziran 2022 Çarşamba, 16:37

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

