TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (8 Haziran 2022)

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı.

AA
08 Haziran 2022 Çarşamba, 16:37
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (8 Haziran 2022)
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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.14106
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.15312
BHD BAHREYN DİNARI 45.3819
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.18405
BAM BOSNA HERSEK MARKI 9.3680
BWP BOTSVANA PULASI 1.4336
BRL BREZİLYA REALİ 3.5122
DZD CEZAYİR DİNARI 0.11792
CZK ÇEK KORUNASI 0.74367
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00118
MAD FAS DİRHEMİ 1.7422
PHP FİLİPİN PESOSU 0.32346
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.1164
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 5.8091
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.22023
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.4419
HKD HONG KONG DOLARI 2.1801
IQD IRAK DİNARI 0.01172
ISK İZLANDA KRONU 0.13223
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03939
LYD LİBYA DİNARI 3.5762
HUF MACAR FORİNTİ 0.04693
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.29815
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.8935
MXN MEKSİKA PESOSU 0.87204
EGP MISIR LİRASI 0.91584
NAD NAMİBYA DOLARI 1.1166
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00155
PEN PERU YENİ SOLU 4.5592
PLN POLONYA ZLOTİSİ 4.0178
RSD SIRP DİNARI 0.15638
SGD SİNGAPUR DOLARI 12.4389
SDG SUDAN POUNDU 0.03829
SYP SURİYE LİRASI 0.00681
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.1166
THB TAYLAND BAHTI 0.49552
TND TUNUS DİNARI 5.6650
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.8950
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.57946
OMR UMMAN RİYALİ 44.4938
JOD ÜRDÜN DİNARI 24.1296
VND VİETNAM DONGU 0.00074
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 5.1222
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.57967
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 11.0448

TCMB döviz alım-satım

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