TCMB'den döviz alımını azaltıcı hamle

06 Haziran 2022 Pazartesi, 17:09

TCMB, bu amaç doğrultusunda ilk adımı Mayıs ortasında atmış ve adımlarının devam edeceğinin sinyalini vermişti.

TCMB bankalara gönderdiği yazıda adımların "teminat havuzunda TL varlıkları destekleyici düzenlemeler kapsamında, Açık Piyasa İşlemleri (APİ) fonlamasında Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) teminat kullanımını artırmak" için atıldığı belirtildi.

TCMB yazıda TL varlıkların teminat sistemindeki ağırlıkları artırılmaya devam edileceğini de belirtti.

24 HAZİRANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK ADIMLAR BELİRLENDİ

TCMB konuya ilişkin yorum yapmadı. TCMB'nin bankalara ilettiği ilgili yazı ile 24 Haziran'dan itibaren geçerli attığı adımlar şöyle:

*TL İşlemleri ve Döviz Piyasaları Uygulama Talimatı'nda yer alan teminat çeşitleri ve iskonto oranlarında değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda TÜFE'ye endeksli kıymetlerin iskonto oranı yüzde 15'ten yüzde 30'a çıkartıldı

*Tüm swap işlemleri için uygulanan teminat blokajının minimum yüzde 45'inin DİBS sepetinden oluşmasına karar verildi. Önceki oran yüzde 30'du.

*Bankalararası para piyasasında DİBS teminat bulundurma koşulunu yüzde 45 olarak belirlenmesine karar verildi

*Hazine'nin yurtiçinde altın ve YP cinsi geçerli iskonto oranları uygulanarak sadece teminat olarak kabulüne kadar verildi