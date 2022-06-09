TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (9 Haziran 2022)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.

AA
09 Haziran 2022 Perşembe, 16:21
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (9 Haziran 2022)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.14173
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.15366
BHD BAHREYN DİNARI 45.6659
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.18520
BAM BOSNA HERSEK MARKI 9.4171
BWP BOTSVANA PULASI 1.4434
BRL BREZİLYA REALİ 3.5132
DZD CEZAYİR DİNARI 0.11814
CZK ÇEK KORUNASI 0.74769
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00118
MAD FAS DİRHEMİ 1.7499
PHP FİLİPİN PESOSU 0.32517
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.1262
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 5.8551
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.22144
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.4556
HKD HONG KONG DOLARI 2.1933
IQD IRAK DİNARI 0.01179
ISK İZLANDA KRONU 0.13315
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03945
LYD LİBYA DİNARI 3.6026
HUF MACAR FORİNTİ 0.04664
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.29969
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.9181
MXN MEKSİKA PESOSU 0.87961
EGP MISIR LİRASI 0.92029
NAD NAMİBYA DOLARI 1.1261
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00156
PEN PERU YENİ SOLU 4.5677
PLN POLONYA ZLOTİSİ 4.0210
RSD SIRP DİNARI 0.15730
SGD SİNGAPUR DOLARI 12.5152
SDG SUDAN POUNDU 0.03853
SYP SURİYE LİRASI 0.00685
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.1262
THB TAYLAND BAHTI 0.49874
TND TUNUS DİNARI 5.6970
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.9253
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.58257
OMR UMMAN RİYALİ 44.7093
JOD ÜRDÜN DİNARI 24.2792
VND VİETNAM DONGU 0.00074
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 5.1591
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.58287
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 11.0979

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