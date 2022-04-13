TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarını duyurdu.

AA
13 Nisan 2022 Çarşamba, 16:07
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.12929
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.13045
BHDBAHREYN DİNARI38.6518
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.16902
BAMBOSNA HERSEK MARKI8.0503
BWPBOTSVANA PULASI1.2672
BRLBREZİLYA REALİ3.1153
DZDCEZAYİR DİNARI0.10155
CZKÇEK KORUNASI0.64564
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00101
MADFAS DİRHEMİ1.4846
PHPFİLİPİN PESOSU0.27951
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.0058
GELGÜRCİSTAN LARİSİ4.7240
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.19131
HRKHIRVATİSTAN KUNASI2.0893
HKDHONG KONG DOLARI1.8590
IQDIRAK DİNARI0.00999
ISKİZLANDA KRONU0.11258
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.03237
LYDLİBYA DİNARI3.1020
HUFMACAR FORİNTİ0.04174
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.25617
MYRMALEZYA RİNGGİTİ3.4449
MXNMEKSİKA PESOSU0.73716
EGPMISIR LİRASI0.79204
NADNAMİBYA DOLARI1.0057
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00129
PENPERU YENİ SOLU3.9089
PLNPOLONYA ZLOTİSİ3.3990
RSDSIRP DİNARI0.13404
SGDSİNGAPUR DOLARI10.6832
SDGSUDAN POUNDU0.03261
SYPSURİYE LİRASI0.00580
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ1.0057
THBTAYLAND BAHTI0.43477
TNDTUNUS DİNARI4.8582
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI4.1698
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.49570
OMRUMMAN RİYALİ37.9024
JODÜRDÜN DİNARI20.5550
VNDVİETNAM DONGU0.00064
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ4.5368
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.50177
NZDYENİ ZELANDA DOLARI9.8735

TCMB döviz

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