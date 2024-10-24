Ünlü ekonomistten asgari ücret ve dolar kuru açıklaması: Olası riskler gerçekleşmezse...

Yayınlanma: 24.10.2024 - 15:15

Güncelleme: 24.10.2024 - 15:38

Ünlü ekonomist İris Cibre, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, asgari ücrete yüzde 25 seviyesinde zam yapılacağını ve bu oranın enflasyon beklentisine göre belirlendiğini dile getirdi. Orta Vadeli Program beklentisinin yüzde 17,5 olduğunu belirten Cibre, yüzde 25'lik zammın alım gücünü tam olarak karşılamayacağını ifade etti. Cibre, Ocak 2025'te asgari ücretin alım gücünün, yüzde 25 zamla birlikte "11.700 TL" seviyesine ineceğini öngördü.

DEVALÜASYON BEKLENTİSİ BELİRSİZ

Kendisine sorulan 2025 yılında devalüasyon beklentisi sorusu üzerine kur ile ilgili belirsizliklere değinen Cibre, "Kimse 2025 yılı kuru için konuşamaz. TCMB'nin tek başına yönetiminde olan bir enstrüman bu. Petrol fiyatları zıplar, savaş çıkar, ülkede seçim atmosferine girilir, rezervler erir, talep başlar, kur artar. Bunların hiçbiri olmazsa, kur Merkez Bankası'nın istediği seviyede kalır" dedi. Cibre ayrıca olası risklerin gerçekleşmemesi durumunda 2025 yıl sonu itibarıyla kurun 45’i geçmeyeceğini belirtti.