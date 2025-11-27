TCMB Başkanı Karahan'ın açıklamalarına ekonomistlerden tepki: 'Kafalarının dikine gidecekler'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, kurumun sosyal medya hesaplarından 26 Kasım saat 21:00’de yapılan canlı yayında para politikasına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

TCMB’nin ilk kez gerçekleştirdiği bu iletişim yöntemiyle ekonomist ve gazetecilerin soruları yanıtlandı ve Karahan’ın açıklamaları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, Karahan’ın açıklamaları için şunları söyledi:

Merkez Bankası Başkanı özetle ‘her şeyi doğru yapıyoruz, siz anlamıyorsunuz’ diyor. Kafalarının dikine gidecekler, öyle gözüküyor. Herkese geçmiş olsun.

Alkin, iletişim stratejisinin “iddialı cümleler üzerine değil, gerçekçilik üzerine olmasının” önemine de dikkat çekti:

Dostlar. Ben çok önemli bir açıklamaya rast gelmedim bu akşam. Ancak Başkan Karahan'ın Merkez Bankası'nın tek sözcüsü olarak konuşması önemliydi. Bundan sonra bu şekilde devam etmesi gerekiyor. İletişim stratejisi 'iddialı' cümleler üzerine değil, gerçekçilik üzerine olmalı.

Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Selva Demiralp ise:

Başkan Karahan'ın bu vurgusu çok kritik. Merkez Bankası kredibiliteyi arkasına aldığında politika faizini artırırken bile piyasa faizlerini düşürebilir (uzun süredir bu mecrada "Genişleyici Daraltma" şeklinde tanımladığım durum). Benzer şekilde kredibilitesi düşük olan, yanlış zamanda faiz indiren bir merkez bankası ise politika faizini düşürürken piyasa faizini artırabilir ("Daraltıcı Genişleme"). Not: Hafta başındaki sınav sorusunun cevabını merak eden Econ 360 öğrencilerimin bu videoyu izlemeleri yeterli olur.

Prof. Dr. Serap Durusoy, hanehalkı inancına dair şunları vurguladı:

Sayın Karahan NTV'deki değerlendirmesinde tek haneli enflasyon hedefine ulaşılacağına inandığını belirtiyor. Ama hanehalkı buna inanıyor mu önemli olan o. Zira kendisi de bu inancın önemine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Yakup Küçükkale, hanehalkının TL’ye yönelme sebeplerini açıkladı:

Dün sayın Karahan'ı dinledim tabii ki. Yaptığı açıklamalarda katıldığım kadar katılmadığım noktalar da var. Mesela katılmadığım noktalardan biri şu: Sn. Karahan diyor ki: 'Hane halkı dezenflasyon sürecine inandığı ve güvendiği için dövizi bırakıp TL'ye yöneldi'. Hayır, kesinlikle yanlış. Hane halkının dövizi bırakıp TL'ye yönelme sebepleri şunlar:

TL'nin yüksek pozitif getirisinden yararlanmak

(Bu madde TL'ye yönelmek anlamı taşımıyor ama en azından dövizden çıkış sebeplerinden birini çok iyi açıklıyor) Yükselişte olan altın fiyatları sebebiyle dövizden çıkıp altına yöneldiler ve

Yüksek enflasyon ve baskı altındaki kur sebebiyle parasal yatırımları çözüp ev ve/veya araba (reel yatırım) alımına yöneldiler.

Kur bugün 42TL civarındaysa ve dolarizasyon epeyce gerilemişse eğer yukarıda saydığımız faktörlerin de etkisi var. Altın yükselişte olmasaydı ve/veya TL'ye yüksek pozitif reel faiz verilmeseydi, insanlar dövizden çıkmazdı. Resmi doğru okumak lazım...

Sorular aslında fena değildi. Ama ben o gazetecilerden biri olsam, IMF Article IV'te önerilen 'faiz artırımı'nı sorardım. Sormadılar. Ya da sorulmasına izin verilmedi. Bilemiyorum...

Katılmadığım noktalardan biri de şu aşağıdaki ifade mesela. Evet, enflasyon ve enflasyon beklentileri faizin en önemli belirleyicileri arasındadır. Ama bunların dışında (özellikle piyasa faizlerinin belirlenmesi noktasında) arz/talep koşulları ve arz/talebe getirilen kısıtlamalar da etkilidir. Mesela ticari bankalara getirilen %2 kredi büyüme kısıtı, piyasa faizlerinin düşmesini önleyen önemli faktörlerden biri.