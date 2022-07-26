TCMB Başkanı Kavcıoğlu, İSO Meclis toplantısına katılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu 29 Temmuz'da yapılacak "Reel Kesimi Destekleyen Nitelikli Finansman Politikalarının Üretim ve İhracat Açısından Önemi" gündemli İSO Meclis toplantısına katılacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2022 Salı, 00:00
TCMB Başkanı Kavcıoğlu, İSO Meclis toplantısına katılacak
Abone Ol google-news

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) temmuz ayı toplantısına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu da katılacak.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre  29 Temmuz'da düzenlenecek toplantının ana gündemi "Reel Kesimi Destekleyen Nitelikli Finansman Politikalarının Üretim ve İhracat Açısından Önemi" olacak.

Toplantıya katılacak Başkan Kavcıoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.


TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu İSO
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler