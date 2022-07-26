TCMB Başkanı Kavcıoğlu, İSO Meclis toplantısına katılacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu 29 Temmuz'da yapılacak "Reel Kesimi Destekleyen Nitelikli Finansman Politikalarının Üretim ve İhracat Açısından Önemi" gündemli İSO Meclis toplantısına katılacak.
İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) temmuz ayı toplantısına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu da katılacak.
İSO'dan yapılan açıklamaya göre 29 Temmuz'da düzenlenecek toplantının ana gündemi "Reel Kesimi Destekleyen Nitelikli Finansman Politikalarının Üretim ve İhracat Açısından Önemi" olacak.
Toplantıya katılacak Başkan Kavcıoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
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