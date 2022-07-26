TCMB Başkanı Kavcıoğlu, İSO Meclis toplantısına katılacak

26 Temmuz 2022 Salı, 00:00

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) temmuz ayı toplantısına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu da katılacak.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre 29 Temmuz'da düzenlenecek toplantının ana gündemi "Reel Kesimi Destekleyen Nitelikli Finansman Politikalarının Üretim ve İhracat Açısından Önemi" olacak.

Toplantıya katılacak Başkan Kavcıoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

