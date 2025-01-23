TCMB eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara'dan enflasyon açıklaması: 'Hiç mümkün görünmüyor'

TCMB eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda TCMB yıl sonu enflasyon hedefine dair açıklamalarda bulundu.

TCMB eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara'dan enflasyon açıklaması: 'Hiç mümkün görünmüyor'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2025 - 17:09

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, aylık enflasyon üzerinden yaptığı hesaplamada 2025 yıl sonunda enflasyon hedefinin tutmasının mümkün görünmediğini ifade etti.

Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 yılının ilk ayında aylık toplamda yüzde 8 enflasyon oranı görülebileceğini hesaplarken, bunun da geri kalan aylarda aylık ortalama yüzde 1,1 gelebilecek bir enflasyon oranıyla yıl sonu hedefini tutmasının mümkün görünmediğini şu şekilde anlattı:

“Ocak ve Şubat’ta iki aylık toplam enflasyon %8’e yakın gelebilir. Bu durumda kalan on ayda enflasyonun ortalamada aylık %1,1 olması gerekiyor ki %21 olan yıl sonu hedefi tutsun. Pek (hatta hiç) mümkün görünmüyor.”

 


Etiketler: #Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası #Hakan Kara #enflasyon #Enflasyon hedefi

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