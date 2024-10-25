TCMB imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini yayımladı: Kullanımda büyük düşüş!

TCMB, ekim ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO) verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre ekim ayında imalat sanayinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı geriledi.

TCMB imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini yayımladı: Kullanımda büyük düşüş!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2024 - 11:28

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2024'e ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO) verilerini yayımladı. İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1785 iş yerinden alınan İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, bir önceki aya göre 0,7 puan düşerek yüzde 75,2 seviyesine indi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO ise, bir önceki ay ile aynı kalarak yüzde 74,9 olarak açıklandı.


Etiketler: #TCMB #KKO

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