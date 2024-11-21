TCMB kasım ayı faiz kararı bugün açıklanıyor: Karar kaçta açıklanacak? Faiz yükselir mi, sabit mi kalır? Ekonomistlerin tahminleri neler?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayı faiz kararını bugün açıklıyor. Faiz artırılacak mı, sabit mi kalacak? Ekonomistlerin beklentileri ne yönde? Karar saat kaçta duyurulacak? İşte tüm detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı, Türkiye ekonomisini yakından takip edenler ve yatırımların odak noktasında yer alıyor. Geçtiğimiz ay faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan TCMB'nin, Kasım ayında açıklayacağı faiz politikası merak ediliyor. Peki, Kasım ayı faiz kararı saat kaçta açıklanacak?
TCMB'NİN SON FAİZ KARARI
Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek üst üste 7. kez yüzde 50'de sabit tuttu.
KARAR BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?
TCMB'nin 21 Kasım perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Anket sonuçlarına göre ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.
YIL SONU FAİZ BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı.
Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 6'sı yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 48,5 ve 3'ü yüzde 47,5 olacağını öngördü.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 21 Kasım'da Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. PPK'nin açıklayacağı faiz kararı ve vereceği mesajlar piyasalar tarafından yakından izlenecek. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kasım ayı faiz kararı 21 Kasım 2024 yani bugün saat 14.00'te açıklanacak.
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