TCMB genel kurulu nisanda yapılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın genel kurulunun her yıl nisan ayında yapılması kabul edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 17:20
TCMB genel kurulu nisanda yapılacak
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Önceki yıllarda yılın ilk aylarında yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın genel kurulu her yıl Nisan ayında gerçekleştirilecek.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, genel kurulun Nisan ayında yapılmasının normalleşmenin bir parçası olduğunu belirtti.

Bloomberg'in haberine göre, olağanüstü genel kurul toplantısında konuşan Karahan “Zaten TCMB Genel Kurulu birkaç yıl önceye kadar nisan ayında oluyordu. Bizim normalizasyon sürecimiz var. Fabrika ayarlarına dönüyoruz. Bunu asıl para politikasında yapıyoruz ama bu da bunun bir parçası” açıklamasını yaptı.


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