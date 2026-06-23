TCMB haziran verilerini açıkladı: Son finansal hizmetlere güven düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) verilerini yayımladı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 150 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla oluşturulan anket sonuçlarına göre, FHGE haziran ayında bir önceki aya kıyasla 1,2 puan azalarak 152,9 seviyesine geriledi.

ENDEKSİ AŞAĞI ÇEKEN UNSURLAR BELLİ OLDU

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aylık dönemde iş durumu ve hizmetlere olan talebin FHGE üzerinde düşüş yönlü etki yaptığı görüldü.

Buna karşılık, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talebin artacağına ilişkin beklentiler endeksi destekleyen unsur olarak öne çıktı.

İŞ DURUMU VE TALEP DEĞERLENDİRMELERİ ZAYIFLADI

Katılımcıların değerlendirmelerine göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme yaşandığı yönündeki görüşler bir önceki aya göre zayıfladı.

Aynı dönemde hizmetlere olan talebin arttığını belirtenlerin oranında da gerileme gözlendi. Buna karşın, gelecek üç aylık dönemde hizmet talebinin artacağı yönündeki beklentilerin güçlendiği tespit edildi.

İSTİHDAMDA KARIŞIK GÖRÜNÜM

İstihdama ilişkin değerlendirmelerde ise son üç ayda istihdamın arttığını bildirenler lehine olan eğilimin bir miktar güçlendiği görüldü.

Öte yandan, gelecek üç ayda istihdamın artacağını bekleyenler lehine olan görünümün önceki aya göre zayıfladığı belirlendi.