Son Dakika | Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale

01 Aralık 2021 Çarşamba, 12:15

Merkez Bankası, yaptığı açıklamayla döviz piyasalarında oluşan sağlıksız fiyatlamalar nedeniyle döviz satım yoluyla müdahale edildiğini açıkladı.

TCMB'den yapılan açıklaada şöyle denildi:

"Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur"

DOLARDA SON DURUM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz açıklamalarının ardından 14 TL sınırından döndü.

Erdoğan'ın dün akşam TRT canlı yayınında sarf ettiği, "Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz" şeklindeki açıklaması sonrası dolar, 13,96 lirayı gördü.

14 TL sınırından dönen dolar kuru, gece boyu 13 liranın üzerinde dalgalanırken bu sabah saatlerinde 13,50-13,60 bandındaydı.

Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından 13,06 TL'ye kadar geriledi.