TCMB ile TBB arasındaki toplantı ertelendi!

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın 19 Haziran Pazartesi günü (bugün) TBB üyesi bankalarla bir araya gelerek piyasanın yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara ilişkin beklentilerini dinlemesi bekleniyordu. söz konusu toplantı 23 Haziran Cuma gününe ertelendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2023 - 09:06
TCMB ile TBB arasındaki toplantı ertelendi!
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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın 19 Haziran Pazartesi günü (bugün) TBB üyesi bankalarla bir araya gelerek piyasanın yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara ilişkin beklentilerini dinlemesi bekleniyordu.

Bloomberg HT'nin edindiği bilgiye göre, söz konusu toplantı 23 Haziran Cuma gününe ertelendi.

Bankaların Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile toplantıda dile getirdikleri sorunların teknik boyutlarıyla ilgili olarak yapılacak görüşme, perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısından sonraya kalmış oldu.




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