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Sinema salonlarında yeni dönem başladı: İndirimli biletlere üst sınır getirildi

Sinema salonlarında yeni dönem başladı: İndirimli biletlere üst sınır getirildi

18.06.2026 10:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Sinema salonlarında yeni dönem başladı: İndirimli biletlere üst sınır getirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmeliğine göre, sinema biletlerindeki indirim oranlarına türlerine göre üst sınır getirilirken, “film özel bileti” adıyla yeni bir kategori sisteme dahil edildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 18 Haziran 2026 tarihli ve 33284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme ile sinema biletlerindeki indirim oranlarına üst sınır getirilirken, “film özel bileti” adıyla yeni bir bilet türü sisteme dahil edildi.

SİNEMA BİLETLERİNDE YENİ İNDİRİM ORANLARI

Yönetmelik değişikliği kapsamında indirimli bilet türleri ve uygulanabilecek azami indirim oranları yeniden belirlendi.

Buna göre belirli yaş grubu, kamu meslek grupları, halk günü ve öğrenci biletlerinde tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 40’a kadar indirim uygulanabilecek.

Engelli yurttaşlar, şehit yakınları ve gaziler, sabah seansı, kurum bileti ve izleyici özel bileti kapsamında ise indirim oranı yüzde 50’ye kadar çıkabilecek.

İnternet üzerinden alınan biletlerde ise diğer indirimlere ek olarak yüzde 10’a kadar ilave indirim uygulanabilecek.

FİLM ÖZEL BİLETİ YENİ DÖNEM

Yeni düzenlemeyle “film özel bileti” adı verilen kategori tanımlandı. Bu bilet türünde yapımcı ile sinema salonu işletmecisi arasında yapılacak sözleşmeye bağlı olarak tam bilet fiyatı üzerinden en fazla yüzde 70 indirim uygulanabilecek veya sabit fiyat belirlenebilecek.

İndirim oranları ve sabit fiyat uygulamalarının, sinema salonu işletmecisi ile yapımcı ya da dağıtımcı arasında yapılacak sözleşmelerle belirleneceği ifade edildi.

İlgili Konular: #Sinema #bilet #Kültür ve Turizm Bakanlığı

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