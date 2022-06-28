TCMB piyasaya 108 milyar TL aktardı

28 Haziran 2022 Salı, 14:43

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 05 Temmuz 2022 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 107 milyar 999 milyon 999 bin 980 lira fonladı.

Finansgundem'in haberine göre, ihaleye 275 milyar 655 milyon TL teklif geldi

İhalede basit faiz yüzde 14.00 olurken, bileşik faiz ise yüzde 15.01 olarak belirlendi.