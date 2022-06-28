TCMB piyasaya 108 milyar TL aktardı
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 108 milyar lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 05 Temmuz 2022 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 107 milyar 999 milyon 999 bin 980 lira fonladı.
Finansgundem'in haberine göre, ihaleye 275 milyar 655 milyon TL teklif geldi
İhalede basit faiz yüzde 14.00 olurken, bileşik faiz ise yüzde 15.01 olarak belirlendi.
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