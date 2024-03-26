Ev ve araç alacaklar dikkat! Kredi faizlerinde sert yükseliş

TİCARİ KREDİDE YÜZDE 75'I GÖRDÜ

Merkez Bankası'nın sıkı para politikasının ilk etkilerinden biri kredi faizlerinde yaşanan artışlar oldu. Mart ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkarmasının ardından bankalar hemen kredi faizlerinde ayarlamalara gitti. Ticari kredi faizlerindeki artış özellikle belirgin oldu. Bazı bankalarda yüzde 52 olan ticari kredi faizi, yeni haftaya yüzde 59 seviyesinden başladı. Bu, yaklaşık bir haftada ticari kredi faizinde yüzde 13,5'lik bir artışa denk geliyor. Bazı bankaların faiz oranlarında yüzde 75'e kadar çıktığı görülüyor. Bankacılık sektörü kaynaklarına göre ise ticari kredi faizlerinin ortalaması yüzde 59-65 arasında bulunuyor.