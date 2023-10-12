TCMB rezervlerinde sınırlı artış

Yayınlanma: 12.10.2023 - 16:48

Güncelleme: 12.10.2023 - 16:48

Bir önceki hafta parite etkisiyle 3 milyar dolara varan gerileme kaydeden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri 6 Ekim haftasında sınırlı bir artış kaydetti.

TCMB verilerine göre brüt rezervler 680 milyon dolar artışla 122,9 milyar dolara çıktı. İlgili haftada altın rezervleri 40 milyar doların altına gerilerken, Döviz rezervleri ise 83,15 dolar oldu.

Net rezervler tarafında da sınırlı bir artış izlendi. Buna göre, TCMB'nin net rezervleri 6 Ekim haftasında 20,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Bir önceki hafta net rezervler 20,6 milyar dolar düzeyindeydi.

Swap hariç net rezervler aynı haftada eksi 55,7 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu veri eksi 56,3 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.