TCMB şubat ayı verilerini paylaştı: Konut fiyatları düştü, kiralar uçtu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Konut Fiyat Endeksi (KFE) ve Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) Şubat 2026 verilerini açıkladı.

TCMB verilerine göre, 2026 Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,4 oranında artarken, enflasyondan arındırılmış reel olarak ise yüzde 3,9 oranında azaldı.

KONUT FİYAT ENDEKSİ 215,5 SEVİYESİNE YÜKSELDİ

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında artarak 215,5 seviyesinde gerçekleşti. Endeks, yıllık bazda yüzde 26,4 oranında artarken aynı dönemde reel olarak yüzde 3,9 oranında düşüş kaydetti.

BÜYÜKŞEHİRLERDE KONUT FİYATLARI YÜKSELDİ

2026 yılı Şubat ayında konut fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 2,2, yüzde 1,7 ve yüzde 1,4 oranlarında arttı. Yıllık bazda ise İstanbul’da yüzde 28,0, Ankara’da yüzde 29,7 ve İzmir’de yüzde 25,8 oranlarında artış görüldü.

BÖLGESEL ARTIŞLARDA FARKLILIK DİKKAT ÇEKTİ

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Şubat 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 31,0 ile Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde gerçekleşti. En düşük yıllık artış ise yüzde 19,7 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye bölgesinde oldu.

YENİ KİRACI KİRA ENDEKSİ ARTIŞ GÖSTERDİ

Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE), 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 34,2, reel olarak ise yüzde 2,0 oranında arttı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE KİRA ARTIŞI SÜRÜYOR

YKKE, 2026 yılı Şubat ayında İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 2,4, yüzde 1,8 ve yüzde 0,7 oranlarında artarken, yıllık bazda yüzde 41,0, yüzde 36,1 ve yüzde 34,1 oranlarında yükseldi.

BÖLGESEL KİRA ARTIŞINDA İSTANBUL İLK SIRADA

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, Şubat 2026 döneminde en yüksek artış yüzde 41,0 ile İstanbul bölgesinde gerçekleşti. En düşük artış ise yüzde 20,0 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye bölgesinde kaydedildi.