TCMB yılın ilk kararını açıkladı: Faiz indiriminde yavaşlama sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 2026'nın ilk toplantısında politika faizini yüzde 38'den yüzde 37'ye indirdi. 100 baz puanlık düşüşle faiz indirim süreci devam ederken son dönemde indirimlerin hızının yavaşladığı görüldü.

Merkez Bankası, 18 ay aradan sonra 2024 yılının son toplantısında faiz indirimine başlamış ve politika faizini yüzde 50'den yüzde 47.5'e düşürmüştü. Ardından 2025 yılının ilk toplantısında ise politika faizi tekrar düşürülerek yüzde 45 seviyesine mart ayında yılın ikinci indirimiyle oran yüzde 42,5'e gerilemişti. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025 tarihinde tutuklanmasının ardından piyasada yaşanan dalgalanmalar üzerine PPK olağanüstü toplanarak gecelik borç verme faizini yüzde 46'ya yükseltti.

İNDİRİM SÜRECİ NASIL İŞLEDİ?

2025 yılında nisan ve haziran aylarındaki toplantılarda yüzde 46 seviyesinde sabit tutulan politika faizi, 24 Temmuz'da yüzde 43'e indirildi. 11 Eylül tarihli bir sonraki toplantıda oran yüzde 40,5 olarak belirlendi.

Ekim ayında ise politika faizi yüzde 39,5'e çekilirken, kurul aynı zamanda Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5'ten yüzde 42,5'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39'dan yüzde 38'e indirdi.

Kasım ayında yüzde 39,5 seviyesi sabit tutulan politika faizi aralık ayında yılın son toplantısında yüzde 38 seviyesine düşürüldü. Ocak ayında yapılan bu son toplantıyla oran yüzde 37'ye geriledi.

İNDİRİMLER HIZ KESTİ

Temmuz ayından eylül ayına kadar yapılan PPK toplantılarında hızlı bir indirim sürecine girilirken, bu sürecin son dört toplantıda yavaşladığı dikkat çekti.

Özellikle 2024 yılı sonunda uzun süre indirilemeyen faizin Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon karşısında az farkla yukarıda kaldığı gözlemlenirken verilen son kararlarla birlikte enflasyona karşın yüksek olduğu ve reel faizin yüksek olduğu da dikkat çekiyor.

TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 30.89 olmasına karşın politika faizi son toplantıda yüzde 37 olarak belirlendi. Ancak 2024 Kasım ayında TÜİK'in enflasyonu yüzde 47.09 açıklamasına rağmen aralık ayında yapılan TCMB toplantısı ile politika faizi yüzde 47.5 olarak belirlenmiş ve reel faiz düşük tutulmuştu.