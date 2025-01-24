TCMB'den 20 yıl sonra bir ilk: Piyasada yeni dönem başladı!

Yayınlanma: 24.01.2025 - 12:40

Güncelleme: 24.01.2025 - 12:40

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Ocak 2025 itibariyle, yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez 30 gün vadeli depo alım ihalesi gerçekleştirecek. TCMB, daha önce piyasadaki fazla likiditeyi çekmek amacıyla sadece gecelik ve haftalık depo ihaleleri düzenliyordu. Ancak 24 Ocak itibariyle, gerekli görüldüğünde 30 günlük depo ihalelerine de başlama kararı aldı.

LİKİDİTE FAZLASI REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre, 24 Ocak 2025'te saat 13:45'te gerçekleştirilecek olan 21 Şubat 2025 vadeli depo alım ihalesi için 100 milyar liralık bir tutar ayrılacak. Ayrıca, 900 milyar liralık gecelik depo ihalesi ve 20 milyar liralık 1 hafta vadeli depo ihalesi de yapılacak.

TCMB, son 30 günlük depo ihalesini 2004 yılında açmıştı. Son olarak, Türkiye'deki likidite fazlası 1,35 trilyon lira ile rekor seviyeye ulaşmıştı.

Ekonomi uzmanları, TCMB'nin aldığı bu adımla birlikte piyasadaki fazla likiditenin yönetilmesinin hedeflendiğini belirtiyor. Ayrıca, faiz indiriminin her toplantıda masada olabileceği ve yeni tedbirlerin de gündeme gelebileceği ifade ediliyor.