TCMB anketi sonuçlandı: Enflasyon beklentisi yükseldi

Yayınlanma: 15.11.2024 - 10:12

Güncelleme: 15.11.2024 - 10:48

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 44,11 iken bu dönemde yüzde 44,81’e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise önceki dönemde yüzde 27,44 iken, bu anket döneminde yüzde 27,20 olarak gerçekleşti. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise sırasıyla yüzde 18,08 ve yüzde 18,33 olarak belirlendi.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİSİ

2024 yılı Kasım ayı anketine göre, katılımcıların 12 ay sonrası için yaptığı olasılık tahminlerinde, TÜFE’nin en çok yüzde 23,00 – 25,99 aralığında (yüzde 33,93 olasılıkla), ardından yüzde 26,00 – 28,99 aralığında (yüzde 36,97 olasılıkla) artış göstereceği öngörülüyor. Nokta tahminleri esas alındığında, katılımcıların yüzde 26,98’i TÜFE artışının bu aralıkta gerçekleşeceğini bekliyor.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Kasım ayı anketinde, 24 ay sonrası TÜFE beklentileri de dikkat çekti. Katılımcıların en büyük oranı, enflasyonun yüzde 17,00 – 19,99 aralığında (yüzde 47,20 olasılıkla) artacağı tahmininde bulundu. Bu dönemde, yüzde 17,86’lık bir kesim TÜFE’nin yüzde 14,00 – 16,99 aralığında olacağını öngörürken, yüzde 30,36’sı ise yüzde 20,00 – 22,99 aralığını bekliyor.

Sonuçlar enflasyonun önümüzdeki iki yıl boyunca düşüş göstereceğini iddia etse de yüksek seviyelerde kalmaya devam edeceğini işaret ediyor.