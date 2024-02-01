TCMB'den Yemeksepeti'ne onay!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Yemekpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi.

AA
Yayınlanma: 01.02.2024 - 16:07
TCMB'den Yemeksepeti'ne onay!
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TCMB'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, Yemekpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, ödeme hizmetleri ile elektronik para ihracı hizmetleri sunacak. Bu kapsamda şirket, elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.

Söz konusu karar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.


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