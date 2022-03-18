TCMB'nin brüt rezervi belli oldu!
TCMB verilerine göre; güncel brüt rezervin 108.9 milyar dolar, swaptan arındırıldığında net rezervin -43.9 milyar dolar olduğu açıklandı.
Bloomberg HT'nin haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerindeki gerileme devam ediyor. Bir önceki hafta TCMB'nin brüt rezervleri 110,26 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Swap hariç net rezervler 11 Mart haftasında eksi 43,9 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rakam eksi 42,6 milyar dolar olmuştu.
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