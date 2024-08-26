TCMB'nin ek TL depo alım ihalesine 153 milyar liralık teklif
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 153 milyar 631 milyon lira oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 130 milyar liralık ek TL depo alım ihalesinde gerçekleşme 129 milyar 999 milyon 200 bin lira oldu. İhaleye, 153 milyar 631 milyon liralık teklif geldi.
İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak ilan edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Jandarma’da neler oluyor
- CHP'li Özkan'a açık açık küfür etti!
- ‘Nah kalkınırsınız’
- İlhan Palut'tan Mourinho sorusuna yanıt!
- En geçimsiz kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- CHP'li Özkan Erdoğan'a 'züppe' dedi, AKP'den tepki geldi
- AVM gibi hastane!
- 'Yerde milletvekilinin kanı var...'
- İş insanının oğlu olduğunu öğrendi: Servete ortak oldu
- Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!