TCMB'nin ek TL depo alım ihalesine 153 milyar liralık teklif

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 153 milyar 631 milyon lira oldu.

AA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 16:37
TCMB'nin ek TL depo alım ihalesine 153 milyar liralık teklif
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TCMB'nin bugün açtığı 130 milyar liralık ek TL depo alım ihalesinde gerçekleşme 129 milyar 999 milyon 200 bin lira oldu. İhaleye, 153 milyar 631 milyon liralık teklif geldi.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak ilan edildi.


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