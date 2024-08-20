Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

12 AY SONRASI TAHMİNİ YÜZDE 33,30

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 oldu.

3 ay sonrası için beklenti yüzde 48,10'a düşerken 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 34,57'den yüzde 33,30'a geriledi.