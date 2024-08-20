Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) ağustos ayına ilişkin politika faizi kararını açıkladı.
Fatih Karahan başkanlığında toplanan PPK, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 50'de sabit bıraktı.
Merkez Bankası; politika faizini haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylül, ekim ve kasımda 500'er, aralık ve ocakta 250 baz puan artırmıştı.
Şubat ayında politika faizini 45 seviyesinde sabit bırakan Merkez Bankası, mart ayında 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye yükseltmişti.
Banka; nisan, mayıs, haziran ve temmuz ayında ise yüzde 50 seviyesinde sabit bırakmıştı.
EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?
AA Finans'ın beklenti anketine katılan13 ekonomist politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörmüştü.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,50 olarak hesaplandı.
Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 49, 3'ü yüzde 47,5, 5'i yüzde 45, 1'i yüzde 40 olacağını öngördü.
FAİZ İNDİRİMİ TAHMİNLERİ
Bloomberg HT'nin faiz anketine katılan 29 kurumun medyan beklentisi, TCMB'nin politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutacağı yönünde olmuştu.
Piyasanın 2024 yıl sonu politika faizi tahmini de yüzde 47,5 seviyesi oldu. 2024 yıl sonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 50 seviyesinde, en düşük beklenti yüzde 40 seviyesinde kaydedildi.
Anket katılımcıları ilk faiz indirimine ilişkin de beklentilerini paylaştı.
Buna göre, tahminini paylaşan 27 kurumdan ikisi TCMB'den ilk indirim hamlesini eylülde bekledi. 18 kurum ise yılın son çeyreğini kapsayan ekim-kasım-aralık döneminde ilk faiz indirimini öngördü.
12 AY SONRASI TAHMİNİ YÜZDE 33,30
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 oldu.
3 ay sonrası için beklenti yüzde 48,10'a düşerken 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 34,57'den yüzde 33,30'a geriledi.
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