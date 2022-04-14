TCMB'nın faiz kararı sonrasında ekonomistlerden ilk yorum
Merkez Bankası, geçen yıldan bugüne kadar önce yükselen, daha sonra aşağı yönlü revize edilen faiz kararını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ekonomist Evren Devrim Zelyut, "Burada AKP’nin siyasi iradesine boyun eğen bir Merkez Bankası’nı tekrar görmüş olduk. Üzücü tarafı faizin artırılmamasından ziyade enflasyona olan bakış açısıdır. Enflasyon gerçeği dış güçlere bağlanıyor. Iç politikada ki yanlışlıklar görmezden geliniyor" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Buna göre TCMB, faizleri beklentiler doğrultusunda sabit bıraktı.
Eylül ayında faiz indirim döngüsüne başlayan Merkez Bankası, Eylül’den Aralık ayına kadar 500 baz puan indirerek politika faizini yüzde 19 seviyesinden yüzde 14’e kadar çekmişti.
Merkez Bankası'nın faizi bir kez daha sabit bırakmasının ardından ekonomistlerden ilk yorum geldi.
Konuyla ilgili Cumhuriyet'e konuşan ekonomist Evren Devrim Zelyut, "Burada AKP’nin siyasi iradesine boyun eğen bir Merkez Bankası’nı tekrar görmüş olduk. Üzücü tarafı faizin artırılmamasından ziyade enflasyona olan bakış açısıdır" dedi. Zelyut, enflasyonun dış güçlere bağlandığını ifade ederken "Iç politikadaki yanlışlıklar görmezden geliniyor. Bu bakış açısı sorunun çözülmemesi ve önümüzdeki dönemde enflasyonun türk halkını oldukça rahatsız edecek" diye konuştu.
“ENFLASYON YÜZDE 70’LERİ GEÇECEK”
"Şahsi beklentim enflasyonun başta Merkez Bankası'nın bu yanlış politikası ile beraber yüzde 70’leri geçeceği yıl sonunda baz etkisi ile yüzde 50 nin üstünde bir noktada tamamlayacağıdır" diyen Zelyut, "Döviz kurlarını normalde enflasyonist ortamı yukarı doğru çekmesi beklenir ama kur korumalı mevduat ve yuvam hesabı gibi ensturmanlarla milyarlarca liralık faiz karşılığında kur, şuan 15 in biraz altında sabit tutulmaya çalışılıyor. Bu uzun sürmeyecektir ancak AKP’nin kafasındaki planda seçimlere kadar kuru 15’in altında tutarak 2023 seçimlerinde bir hezimete uğramamaktır. Bunun bedelini 2023 sonrasında Hazine'nin büyük bir yük altına girmesiyle tüm vatandaşlar yani biz ödeyeceğiz" söyledi.
"TÜRKİYE İÇİN ÇOK FAZLA BİR DEĞİŞİM OLMAYACAK"
Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin Cumhuriyet'e değerlendirmelerde bulunan ekonomist Osman Aydoğuş da bir süpriz ile karşılaşmadığını dile getirdi. Aydoğuş, “Bu yılın ocak ayından bu yana bir değişiklik olmadı. Hatırlarsanız geçen yılın eylül ayının sonunda süpriz bir şekilde Merkez Bankası politika faiz oranını 100 baz puanlık bir indirim yapmıştı. İzleyen aylarda da indirimler devam etti ve aralık ayında en son yüzde 14’e inmişti. Yüzde 14’te kaldı. Türkiye için çok fazla bir değişim olmayacak" diye konuştu.
“CARİ AÇIK KURU ARTIRACAK”
Enflasyon yükseldiği zaman daha önceki dönemlerde izlenen para politikası gereği faiz arttırımlarının yapıldığını söyleyen Aydoğuş, "Bu politika bir tarafa bırakılmış durumda. Dolayısıyla enflasyon cephesinde cok fazla bir etkisi olacağını sanmıyorum. Döviz kurlarına doğrudan bir yansıma olmaz çünkü kurların belirlenmesine etkili başka faktörler var. son aylarda türkiyenin cari açığında bir sıçrama oldu. 20 milyar doların üzerine çıktı. Cari açıktaki eğilim devam ederse çok büyük bir olasılıkla devam edecektir. 40 milyar dolara çıkabilir cari açık. Bu artış döviz kuru üzerinde çok ciddi bir baskı yaratacaktır” ifadelerini kullandı.
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