TCMB'nin TL depo alım ihalesine 26,6 milyar liralık teklif
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 26 milyar 600 milyon lira oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 50 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99 maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 49,99 olarak ilan edildi.
İhaleye, 26 milyar 600 milyon liralık teklif geldi.
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