TCMB'nin TL depo alım ihalesine 26,6 milyar liralık teklif

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 26 milyar 600 milyon lira oldu.

AA
Yayınlanma: 21.08.2024 - 15:02
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 26,6 milyar liralık teklif
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TCMB'nin bugün açtığı 50 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99 maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 49,99 olarak ilan edildi.

İhaleye, 26 milyar 600 milyon liralık teklif geldi.


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