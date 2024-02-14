TCMB'nin TL depo alım ihalesine 41 milyar liralık teklif
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesine 41 milyar 273 milyon liralık teklif geldi.
TCMB'nin bugün açtığı 100 milyar liralık TL depo alım ihalesine gelen 41 milyar 273 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı.
İhalede, faiz oranı ise yüzde 45,00 olarak ilan edildi.
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