TCMB'nin TL depo alım ihalesine 41 milyar liralık teklif

Yayınlanma: 14.02.2024 - 12:22

Güncelleme: 14.02.2024 - 12:22

TCMB'nin bugün açtığı 100 milyar liralık TL depo alım ihalesine gelen 41 milyar 273 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı.

İhalede, faiz oranı ise yüzde 45,00 olarak ilan edildi.