TCMB'nin TL depo alım ihalesine 41 milyar liralık teklif

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesine 41 milyar 273 milyon liralık teklif geldi.

AA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 12:22
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 41 milyar liralık teklif
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TCMB'nin bugün açtığı 100 milyar liralık TL depo alım ihalesine gelen 41 milyar 273 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı.

İhalede, faiz oranı ise yüzde 45,00 olarak ilan edildi.


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