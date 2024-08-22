TCMB'nin TL depo alım ihalesine 7 milyar 950 milyon liralık teklif

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 7 milyar 950 milyon lira oldu.

AA
Yayınlanma: 22.08.2024 - 12:26
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 7 milyar 950 milyon liralık teklif
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bugün açtığı 30 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 50, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 7 milyar 950 milyon liralık teklif geldi.


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