TCMB'nin TL depo alım ihalesine 7 milyar 950 milyon liralık teklif
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 7 milyar 950 milyon lira oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bugün açtığı 30 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 50, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.
İhaleye, 7 milyar 950 milyon liralık teklif geldi.
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