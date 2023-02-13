TEİS’den SGK’ye çağrı: Deprem bölgesindeki eczacılar avans ödeme bekliyor

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 12:19

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 12:19

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, deprem bölgesindeki eczanelerin durumuyla ilgili bugün yazılı açıklama yaptı.

Deprem bölgesindeki meslektaşlarının borçlarını nasıl ödeyeceğini düşünerek bir de mali bir enkaz altında bırakılmamasını, gerekli ekonomik destek sağlanarak afet bölgelerinde ilaç ve eczacılık hizmetinin bir an önce ayağa kaldırılmasını istediklerini belirten Saydan, yetkililere eczacıların devletten alacaklarının bir an önce ödenmesi çağrısı yaptı. Saydan, şunları kaydetti:

'MESLEKTAŞLARIMIZA ACİLEN EKONOMİK DESTEK SAĞLANMALIDIR'

“Sağlık hizmetinin olmazsa olmazlarından biri ilaç ve eczacılık hizmetidir. Bölgede eczacı meslek örgütlerimizce sahra eczaneleri kurulmuş olup yurdun dört bir yanından oraya giden meslektaşlarımızın büyük bir özverisiyle deprem mağdurlarına ilaç ve eczacılık hizmeti sunulmaktadır. Ancak depremden etkilenen, bölgenin çok büyük bir felaket yaşamasından kaynaklı olarak depremden etkilenen, yıkılan, yok olan, hatta yağmalanan birçok eczane bulunmaktadır. Bunların bir an evvel normal faaliyete geçmesi bölgedeki vatandaşlarımızın sağlığı açısından çok büyük bir önem arz etmektedir. Bu yüzden de meslektaşlarımıza acilen ekonomik destek sağlanmalıdır.”

“ÇALINAN İLAÇLARIN HESABININ BİZE SORULMAMALI"

Saydan, deprem sonrasında birçok eczanenin yıkıldığına işaret ederek şunları söyledi:

“Eczanelerimiz yıkıldı, talan edildi, o ilaçlar bizim olduğu kadar hem devletin hem vatandaşın lüzumlu ilaçlarıydı. Maalesef eczanelerimiz kötülüklerden ve hırsızlıklardan korunamadı, ölülerden dahi hırsızlık yapan gözü dönmüş kişiler ilaçlarımızı, eczanelerimizi talan etti. Her ilacın kendine özgü bir karekodu yani kimlik numarası var ve bizlerin üzerine kayıtlı. Tek bir ilacı bile ne yaptın kime verdin, reçetesi nerede diyen bir yasal mevzuatımız var. Bunların aidiyeti bize ait olamaz. Bu talan edilen çalınan, nereye gittiği, ne olduğu belli olmayan milyonlarca liralık ilacın hesabını bize sorulmaması gerektiği gibi, bizlerin bu zararı nasıl karşılanacağının da bir an önce belirlenmesi gerekmektedir. Çünkü kaybettiğimiz meslektaşlarımız, çalışanlarımız, onların yakınları, yaralı ya da mağdur meslektaşlarımız ve onların borçlu olduğu depolara olan borçları bulunmaktadır. Bu zararın altından kalkmak için desteğe ihtiyacımız var.

'FATURA BEDELLERİ AVANS OLARAK ÖDENSİN'

Bizler hakkımız olmayanı istemiyoruz, devletten alacaklarımızı istiyoruz. Afet bölgesindeki meslektaşlarımıza öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu’na teslim edilmiş 2022 yılı Kasım-Aralık ve de 2023 yılı ocak ayı reçetelerine ait fatura bedelleri avans olarak ödensin ki eczanelerini toparlayarak vatandaşımıza ilaç hizmetine devam edebilsinler.

Bütün eczacılar Anadolu’nun dört bir yanından eczanelerindeki ilaçları yanlarına alarak deprem bölgesine koştular. Lakin bugünler geçecek, fedakârlıklar unutulacaktır. Ancak biz TEİS olarak unutturmayacağız! Depremden etkilenen eczanelerin ilaç depolarına verilmiş çekleri senetleri mevcut. Bölgedeki eczacıların hiçbir şeyi kalmadı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun deprem bölgesi eczacılarının alacaklı oldukları, kesilmiş faturalarını avans olarak bir an önce ödemesini talep ediyoruz.”

'YAPILACAK ÖDEME HİBE DEĞİL'

Deprem bölgesinde 4 bin 290 eczane bulunduğunu, bu sayının ülkedeki eczanelerin yedide biri olduğunu vurgulayan Saydan, şunları belirtti:

“Adana’da 851, Adıyaman’da 187, Diyarbakır’da 478, Gaziantep’te 657, Hatay’da 611, Kahramanmaraş’ta 348, Kilis’te 51, Malatya’da 264, Osmaniye’de 207, Şanlıurfa’da 636 eczane avans ödeme bekliyor. Bu yapılacak ödeme hibe değil, eczanelerimizin kuruma kesip gönderdikleri fatura bedelleridir. Şu anda halen bölge eczanelerimiz kalan ilaçlarını yıkılan eczanelerden taşıyarak ücretsiz olarak vatandaşa dağıtmaktadır.

'GEREKLİ EKONOMİK DESTEK SAĞLANMALI'

SGK’ye ait kâğıt reçeteler eczanelerimizle birlikte yerin altında… 37 günlük reçetemiz enkaz altında kaldı ya da eczaneleri yağmalayanlar tarafından ısınmak için yakıldı, kül oldu. Ancak bunların kayıtları Medula provizyon sisteminde mevcut. Kayıtlar üzerinden fatura kestirilerek bu eczacıların zararının karşılanmasını istiyoruz. Aynı şekilde deprem bölgesi göçlerin olduğu bölgedir. Göç İdaresi Başkanlığı’ndan ödenmesi gereken 2022 Ekim, Kasım, Aralık ve 2023 Ocak ayı fatura bedellerinin avans olarak hemen ödenmesini istiyoruz. Yetkililerden deprem bölgesindeki meslektaşlarımızın borçlarını nasıl ödeyeceğini düşünerek bir de mali bir enkaz altında bırakılmasını değil, gerekli ekonomik destek sağlanarak afet bölgesinde halkımıza sunduğumuz ilaç ve eczacılık hizmetinin bir an önce ayağa kaldırılmasını istiyoruz.”