Yayınlanma: 14.01.2024 - 12:10

Güncelleme: 14.01.2024 - 12:10

Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Karabük Belediye Başkan Adayını belirledi. Buna göre Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili oldu. Peki, MHP Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili kimdir? Rafet Vergili kaç yaşında, nereli?

RAFET VERGİLİ KİMDİR?

Rafet Vergili 1959 yılında Kastamonu'nun Araç ilçesinde dünyaya geldi. . İlk, orta ve lise tahsilini Karabük TED Kolejinde tamamlamıştır. Lise tahsilinden sonra bugünkü Kastamonu Üniversitesi Eğitim Enstitüsü eğitimine başlamış ancak 1980 döneminin siyasi şartları gereği tamamlamamıştır. 1979 yılında iş hayatına atılmıştır. Bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışında başta Umman, Cezayir, Romanya, İran, Azerbaycan, Suudi Arabistan ve Rusya’da olmak üzere 15 adetten fazla demir çelik tesisinin yapımını gerçekleştirmiştir. Şu anda Karabük Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerini sürdüren demir çelik tesislerinin kurucusudur. 1983-1987 yılları arasında Karabük İşverenler Sendikasında görev yapmıştır.

RAFET VERGİLİ ÖZEL HAYATI

Karabüklü merhum iş adamı Mehmet Vergili’nin oğlu olan Rafet Vergili, beş çocuk babası ve dört torun sahibidir.