Tekel bayileri alkolde KDV ve ÖTV indirimi istedi: 'İnsanlar bizlerin dükkanını gasp edecek'

16 Şubat 2022 Çarşamba, 10:51

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı temel gıda maddelerindeki yüzde 7’lik KDV indirimi uygulamaya girdi. Tekel Bayileri Platformu üyeleri de alkollü içeceklerde KDV ve ÖTV indirimi beklediklerini açıkladı.

“İNSANLAR BİZİ GASP EDECEK”

Platform üyesi Bülent Cansın, elektrik faturalarının kiralarından fazla geldiğini aktararak, “Bir dükkan kirasından fazla elektrik faturası ödüyoruz. Dolaplarımızı çalıştıramamaya başladık. Müşteriler sıcak ürün aldığı için bize tepki gösteriyorlar” dedi.

Cansın, gıdada yapılan KDV indiriminin kendi sattıkları ürünlerde de yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Zaten biz, çok gıda ürünü satan esnaflar değiliz. Alkolde ivedilikle ÖTV ve KDV oranının düşürülmesi gerekmekte. Satışlarımız tamamen durdu. Personel çıkarmak zorunda kaldık. Bir personel çalıştırıyordum, çıkarmak zorunda kaldım. 7/24 çalışıyorum. Sabah kalkıyorum, gecenin ilerleyen saatlerine kadar dükkanımda tek başıma çalışıyorum. Bakın, yarın bir gün birçok esnaf arkadaşımız batacak. İşsizlik çoğalacak, hırsızlık, gasp artacak. İnsanlar, bu şekilde giderse bizlerin dükkanını gasp edecek. Yetkililere sesleniyoruz. Lütfen alkoldeki ÖTV ve KDV oranlarını makul seviyeye getirin. Elektrik zamlarında da ciddi anlamda geri adım atın. Yoksa hepimiz batacağız. Yetkililer, küçük esnaf olarak lütfen bizlerin sesini duysun.”

“AMPUL İLE KARARAN TEK ÜLKEYİZ”

Platform üyesi Cenk Emanet ise elektriğe gelen zamlar nedeniyle zor durumda olduklarını aktararak, “Küçük esnaf olarak dolaplarımızı çalıştıramıyoruz. Lambalarımızın sayılarını azaltmaya başladık. Mecburen kısıyoruz. Hiçbir küçük esnaf bunların altından bu şekilde kalkamayacak” dedi.

Emanet, alkollü içeceklerden alınan vergide de indirim beklediklerini açıklayarak, “Gıdada yapılan KDV indiriminin, ÖTV ve KDV’si yüksek olan alkolü içeceklerde de yapılmasını bekliyoruz. Bir de artık işin mizah tarafı var. Ampul ile kararan ne yazık ki tek ülkeyiz” diye konuştu.

"MUM BİLE BOYNUNU BÜKMEK ZORUNDA KALDI"

Platform üyesi Ozan Aydoğan da elektrik zamlarına dayanamadıklarını kaydederek, “Elektrik zamlarından sonra mum bile boynunu bükmek zorunda kalmış. Bu elektrik zamları geri alınmadığı sürece kötü şartlar esnafı beklemektedir. Kiranın iki katı elektrik faturası gelirse zannetmiyorum ki hiçbir esnaf bunun karşısında dayanamaz. Herkes kepenk kapatmak zorunda kalacaktır. Zamlar geri alınsın” dedi.