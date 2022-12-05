Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş paylaştı: İthal biraya zam
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından biraya zam geldiğini duyurdu. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar ise zamlı listeyi paylaştı.
Devletin bütçe açığını kapatmak için zam üstüne zam yaptığı ürünlerden biri olan alkol zam bombardımanına tutuldu.
Geçtiğimiz günlerde viski fiyatlarına yüzde 18 zam yapılmasının ardından bugün bir zam haberi de ithal biraya geldi. Zammı Türkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucusu Özgür Aybaş paylaştı.
Aybaş Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İthal bira çeşitlerine yüzde 10 zam geldi" ifadelerini kullandı.
İthal bira?? çeşitlerine %10 zam geldi— Özgür Aybaş ?? (@AybasOzgur) December 5, 2022
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar ise sosyal medya hesabından zamlı listeyi paylaştı.
Dündar'ın paylaşımı şöyle:
İthal biralara #ZamGeldi pic.twitter.com/eM5rVLnc0L— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) December 5, 2022
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