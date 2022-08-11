Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı duyurdu: Sigara ve alkol fiyatlarına dev zam bekleniyor
Art arda gelen zamlara şimdi de sigara zammı eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sigara ve alkollü ürünlere yeni zam beklendiğini açıkladı.
Son olarak temmuz ayı başında ÖTV zammı uygulanan ve 2 TL tutarında fiyatı artan sigaralara bir zam daha geliyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yılbaşından bu yana toplam 10 TL tutarında zamlanan sigara fiyatlarına ağustos ayında yaşanan maliyet artışları nedeniyle 2 TL dolayında bir zam daha yapılacağını söyledi.
Cumhuriyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Dündar, "Sigaraya geçtiğimiz günlerde 2 lira zam yapıldı. Aslında 4 lira zam yapılacaktı ama firmalar 2 lirasını sübvanse etti. Sübvanse edilen 2 liranın zam olarak yansımasını bekliyoruz " dedi.
Sözlerinin devamında alkollü ürünlere de zam beklediklerini belirten Dündar, "Yüzde 10-15 civarında bir zam gelebilir" şeklinde konuştu.
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