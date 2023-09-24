Kaptanı alkollü çıktı: Teknede 25 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin merkeze bağlı Erenköy açıklarında yelkenli teknede, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 25 kaçak göçmen ile organizatör olduğu iddia kaptan C.B. yakalandı. Alkollü olduğu tespit edilen kaptan C.B., baygın halde hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 24.09.2023 - 14:20
Kaptanı alkollü çıktı: Teknede 25 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığına yönelik merkeze bağlı Erenköy açıklarında operasyon düzenledi. 

Operasyonda 'Elif Ege' isimli yelkenli tekne içerisindeki 18'i erkek, 3'ü kadın, 2'si kız, 2'si erkek çocuk olmak üzere Suriye uyruklu toplam 25 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca organizatör olduğu iddia edilen tekne kaptanı C.B. gözaltına alındı. 

Alkollü olduğu tespit edilen kaptan C.B. baygın halde ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.


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