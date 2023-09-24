Alkollü sürücü trafikte dehşet saçtı, iş yerine çarparak durabildi: 2 yaralı

Kırıkkale’de alkollü sürücü, otomobili ile önce park halindeki araca ardından da iş yerine çarparak durabildi. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 24.09.2023 - 07:08
Alkollü sürücü trafikte dehşet saçtı, iş yerine çarparak durabildi: 2 yaralı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, E.Z. idaresindeki 16 BAL 23 plakalı otomobil, gece yarısı İstiklal Caddesi’nde park halinde duran Gökhan Toyran’a ait 71 ACE 527 plakalı otomobile ardından da iş yerine çarparak durabildi.

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü E.Z. (35) ile yanında yolcu olarak bulunan R.E. (31) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ekiplerin müdahalesi ile sıkıştığı araçtan kurtarılarak ambulansa taşındı. Ağır yaralı 2 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

"KAZA ANINDA BEN BALKONDAYDIM"

Polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından kazada kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Park halindeki otomobiline zarar verildiğini belirten Gökhan Toyran, "Kaza anında ben balkondaydım. Aracıma çarparak ilerideki dükkana çarptı" dedi.


Player Alanı
Trafik

İlgili Haberler

Trafikte dehşet: Motokurye göğsünden vuruldu!

Trafikte dehşet: Motokurye göğsünden vuruldu!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletli trafik polisine otomobil çarptı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletli trafik polisine otomobil çarptı!
İstanbul’da oltadan kurtulan palamut trafik kazasında öldü: O anlar sosyal medyada gündem oldu

İstanbul’da oltadan kurtulan palamut trafik kazasında öldü: O anlar sosyal medyada gündem oldu

En Çok Okunan Haberler