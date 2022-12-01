Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu: Bir alkollü içki grubuna daha zam geldi!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar bir içki grubuna yüzde 18 zam geldiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2022 Perşembe, 15:52
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu: Bir alkollü içki grubuna daha zam geldi!
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Yurttaş ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken gıda, alkol, tütün, akaryakıt, tekstil gibi birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor.

"YILBAŞI ÖTV’E ÖNCESİ MALİYET ZAMMI"

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar Twitter hesabından, "Yılbaşı ötv’e öncesi maliyet zammı" diyerek Jack viski gurubuna yaklaşık yüzde 18 maliyet zammı geldiğini duyurdu.

Dündar'ın paylaşımı şöyle:

 


Alkol Erol Dündar alkollü içecek

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