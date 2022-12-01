Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu: Bir alkollü içki grubuna daha zam geldi!

01 Aralık 2022 Perşembe, 15:52

Yurttaş ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken gıda, alkol, tütün, akaryakıt, tekstil gibi birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor.

"YILBAŞI ÖTV’E ÖNCESİ MALİYET ZAMMI"

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar Twitter hesabından, "Yılbaşı ötv’e öncesi maliyet zammı" diyerek Jack viski gurubuna yaklaşık yüzde 18 maliyet zammı geldiğini duyurdu.

Dündar'ın paylaşımı şöyle: