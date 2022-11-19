Alkoldeki ÖTV uçuşa geçerken sahte içkiden ölümler yine gündemde... Enflasyon vergi olarak döndü!
Artan enflasyon cepleri boşaltırken, yurttaşa vergi olarak da geri döndü. Dahilde alınan Katma Değer Vergisi’nde (KDV) 10 ayda yıllık bütçe hedefinin üzerine çıkıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe verilerine göre, vergilerde 10 ayda yıllık hedefin yüzde 83.7’si gerçekleşti. Toplam bütçe hedefi 2.1 trilyon TL iken, 10 aylık tahsilat 1.8 trilyon lira oldu. Toplam tahakkuk ise 2.3 trilyon liraydı. Değerli konut vergisinde 43.7 milyon liralık hedefe karşılık tahsilat 41 milyon lirayı aştı.
10 AYDA 35 MİLYAR TL
Artan enflasyonun yurttaşa vergi olarak da yansıdığı KDV gerçekleşmelerinde çok net görülüyor. Dahilde alınan KDV’de bütçe hedefinin üzerine çıkıldı. Yıllık hedef 138.1 milyar liraydı. 10 aylık gerçekleşme 142.5 milyar liraya ulaştı. Gerçekleşme oranı yüzde 103.3. ÖTV’de ise tahsilatın bütçe hedefine oranı yüzde 85.4 oldu. 375.8 milyar liralık yıllık hedef vardı. 10 aylık tahsilat 321.1 milyar lira oldu.
ÖTV gelirleri içerisinde en dikkat çekenleri ise alkollü içkiler ile tütün mamullerinden elde edilen gelirler oldu. Sahte içkiden ölümler yeniden artışa geçti. Diğer yandan alkollü içkilerden elde edilen ÖTV gelirinin bütçe hedefine oranı yüzde 90’ın üzerine çıktı. Akollü içkilerden ÖTV’de yıllık hedef 38 milyar liraydı. 10 aylık tahsilat 34.9 milyar liraya ulaştı. Gerçekleşme oranı yüzde 92.1. Tütün mamüllerinden beklenen ÖTV gelir hedefi yıllık 87.6 milyar liraydı. 10 aylık gerçekleşme 80.4 milyar lira oldu. Gerçekleşme oranı yüzde 91.8.
Özel iletişim vergisinde 8.7 milyar liralık hedef vardı. Tahsilat 7.4 milyar lira oldu.
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