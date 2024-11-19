Tekirdağ'da litrelerce sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı

Tekirdağ'da bir evde 386 litre sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ'da litrelerce sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 10:25

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray ilçesinde sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda polis, Ayaspaşa Mahallesi'nde belirlenen bir adreste yapılan aramada, 386 litre sahte içki, ruhsatsız av tüfeği ve 17 fişek ele geçirdi.

Ev sahibi N.V. gözaltına alındı.


Etiketler: #Sahte içki #tekirdağ

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