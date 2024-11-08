Teknoloji devi gelmiş geçmiş en değerli şirket oldu: Apple'ı geride bıraktı!

Yayınlanma: 08.11.2024 - 10:52

Güncelleme: 08.11.2024 - 10:52

Nvidia hisseleri, perşembe günü yüzde 2’nin üzerinde bir artış göstererek 3,6 trilyon dolarlık piyasa değeriyle tarihteki ilk şirket oldu. ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi ve Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşüyle piyasalarda başlayan yükseliş, Nvidia’nın hisselerine de yansıdı.

HİSSELERİNİ ÜÇE KATLADI

Yapay zeka (AI) çipleri sektöründe lider konumda olan Nvidia'nın piyasa değeri, 3,65 trilyon dolara ulaşarak Apple’ın ekim ayında elde ettiği 3,57 trilyon dolarlık kapanış rekorunu geride bıraktı. Bu sayede Nvidia dünyanın en değerli şirketi unvanını kazandı. Apple hisseleri ise perşembe günü yüzde 2,1 artarak 3,44 trilyon dolara yükseldi.

Trump’ın zaferinin ardından teknoloji hisseleri yükseldi; Nvidia yapay zeka yatırımlarıyla bu alandaki en büyük kazancı sağladı. Silicon Valley merkezli şirket kasım ayında yüzde 12 değer kazandı ve 2024’te hisseleri üç katına çıktı.

DÜNYA DEVLERİNİN TOPLAM DEĞERİNİ AŞTI

Nvidia, bu yılki performansıyla dev şirketleri geride bırakarak Eli Lilly, Walmart, JPMorgan, Visa, UnitedHealth Group ve Netflix gibi isimlerin toplam piyasa değerini aşmış durumda. Analistler, 20 Kasım'da açıklanacak çeyrek sonuçlarında Nvidia’nın gelirini yüzde 80 artırarak 32,9 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.