Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu

Yayınlanma: 06.11.2024 - 01:59

Güncelleme: 06.11.2024 - 01:59

Nvidia'ın Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri, salı günü yüzde 2,84 değer kazanarak hisse başına 139,91 dolara yükseldi.

Şirketin toplam piyasa değeri, hisselerindeki yükselişle birlikte 3,43 trilyon dolara ulaştı. Böylece, Apple'ın 3,38 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan Nvidia, ikinci kez dünyanın en değerli şirketi unvanını aldı.

Yapay zeka çiplerine yönelik artan taleple Nvidia'nın hisseleri, yılın başından bu yana yüzde 182,5 değer kazandı. Nvidia'nın piyasa değeri ilk kez haziranın başında 3 trilyon doları aşmıştı.