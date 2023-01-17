Teknoloji devlerinde işçi kıyımı: Her gün bin 600 kişi işini kaybediyor

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 07:00

Layoffs.fyi tarafından toplanan verilere göre, dünya çapında 91 teknoloji şirketi yıl başından bugüne kadar 24 bin 151 çalışanı işten çıkardı. Bu veri, 2022'de binden fazla teknoloji şirketi tarafından işten çıkarılan 154 bin 256 işçinin yaklaşık yüzde 15'ine tekabül ediyor.

Amazon, Meta ve Salesforce, Kasım 2022 ile Ocak 2023 arasında yaklaşık 37 bin çalışanı işten çıkarmayla Layoffs.fyi listesinin başında yer alıyor.

Business Insider'da yer alan habere göre, geçen yıl başlayan işten çıkarmalar, teknoloji şirketlerinin salgın sırasında hızlı bir şekilde işe alınmasının ardından geldi. Ancak 2022'nin sonlarında, yaklaşan bir durgunluk korkusuyla kazançlar sınırlı kaldığından, işten çıkarmalar yaygınlaştı.

YILIN İLK HAFTASINDA 25 BİNDEN FAZLA KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI

Amazon ve Salesforce, yılın ilk haftasında toplu olarak 25 binden fazla kişiyi işten çıkardıklarını duyurdu. Çalışan sayısını azaltan diğer teknoloji şirketleri arasında medya şirketi Vimeo ve tedarik zinciri yazılım şirketi Flexport bulunuyor.

İşten çıkarmaların yaygınlaştığı tek sektör teknoloji olmadı. Geçen hafta, finans sektöründen Goldman Sachs, dünya çapında 3 bin çalışanını işten çıkarmaya başladı. Dünyanın en büyük varlık yönetimi firması olan BlackRock da dört yıl sonra ilk kez 500 kişiyi işten çıkardı.

Şirketinin küçülme gerekçesini personele yazdığı notta açıklamaya çalışan Salesforce CEO'su Marc Benioff şunları söyledi: "Pandemi nedeniyle gelirimiz hızlanırken, şu anda karşı karşıya olduğumuz bu ekonomik krize yol açan çok fazla insanı işe aldık ve ben bunun sorumluluğunu üstüme alıyorum".